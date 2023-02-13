Дефицита в энергосистеме нет, кроме Одесской области все регионы со светом - Укрэнерго

Несмотря на то, что с началом рабочей недели традиционно возросло потребление электроэнергии, имеющейся мощности достаточно для покрытия потребностей потребления, поэтому дефицит отсутствует.

Об этом сообщает Укрэнерго.

В понедельник в Украине не применяются плановые отключения света, замеры фактического потребления в областях проводятся в соответствии с графиком. Единственное исключение - ситуация в Одессе, где действуют графики почасовых отключений из-за поврежденной сетевой инфраструктуры.

Кроме того, в Киевской области и столице, а также в Хмельницкой, Житомирской областях по мере роста потребления тоже возможно применение плановых отключений во избежание риска перегрузки оборудования.

Отсутствие дефицита объясняется тем, что после ремонтов в работу включены дополнительные энергоблоки на нескольких теплоэлектростанциях (ТЭС). Поэтому возросло производство электроэнергии в энергосистеме, которое в полной мере покрывает потребление.

Также из-за наводнения интенсивно работают гидроэлектростанции. Увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии. Дополнительно продолжается импорт электроэнергии из Словакии.

На ряде электростанций, поврежденных во время ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты. Также ремонтные бригады работают на всех объектах магистральных сетей, поврежденных в результате российских атак, для устранения сетевых ограничений и передачи электроэнергии от генерации к потребителям.