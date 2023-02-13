В 10-й пакет санкций ЕС против России войдут четыре банка, в частности, Альфа-банк – Politico
ЕС готовит санкции против четырех российских банков, в том числе крупнейший частный банк Альфа-банк, основанный миллиардером Михаилом Фридманом, и 130 организаций и лиц.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Помимо этого новый пакет санкций будет включать запрет гражданам России работать в компаниях критической инфраструктуры в ЕС, таких как электросети или поставщики газа.
Новые списки около 130 человек и организаций представили Польша, Германия, Франция, страны Балтии и другие.
В них войдут российские военные руководители, "власть", назначенная Россией на оккупированных территориях Украины, журналисты, работающие для российских государственных СМИ и пропаганды, компании и лица других стран, связанные с военными действиями России или ППК "Вагнер". А именно в Мали и Иране, обвиняемом в продаже беспилотников и компонентов российским военным.
Также новый пакет санкций будет содержать дополнительные торговые запреты на импорт в ЕС российскую резину, асфальт или битум (нефтепродукт) и на экспорт в Россию товаров ЕС, включая грузовики, другие тяжелые транспортные средства, строительные машины.
Пакет также включает в себя дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые Россия может использовать для производства оружия.
Также в Брюсселе планируют включить в санкционный список дубайскую судоходную компанию, подозреваемую в помощи России обойти санкции на экспорт нефти.
Экономическая правда