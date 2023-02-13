В "Дії" запустили опрос на лучшую военную марку Укрпочты
Понедельник, 13 февраля 2023, 10:47 -
В сервисе "Дія" запустили новый опрос, чтобы выбрать лучшую военную марку Укрпочты.
Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.
"Раньше вы голосовали за дизайн военных марок в "Дії", а теперь время выбрать лучшую. Топовую марку выбирают почти во всех странах ежегодно. Украина не исключение. Однако у нас это - несколько кликов в смартфоне", - говорится в сообщении.
Для этого нужно:
- авторизоваться в приложении;
- выбрать услугу Опрос;
- проголосовать за свой вариант.
Опрос продлится с 13 по 20 февраля.
Экономическая правда