В "Дії" запустили опрос на лучшую военную марку Укрпочты

В сервисе "Дія" запустили новый опрос, чтобы выбрать лучшую военную марку Укрпочты.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.

"Раньше вы голосовали за дизайн военных марок в "Дії", а теперь время выбрать лучшую. Топовую марку выбирают почти во всех странах ежегодно. Украина не исключение. Однако у нас это - несколько кликов в смартфоне", - говорится в сообщении.

Для этого нужно:

авторизоваться в приложении;

выбрать услугу Опрос;

проголосовать за свой вариант.

Опрос продлится с 13 по 20 февраля.

Экономическая правда