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В "Дії" запустили опрос на лучшую военную марку Укрпочты

Понедельник, 13 февраля 2023, 10:47 - Алексей Павлыш

В сервисе "Дія" запустили новый опрос, чтобы выбрать лучшую военную марку Укрпочты.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.

"Раньше вы голосовали за дизайн военных марок в "Дії", а теперь время выбрать лучшую. Топовую марку выбирают почти во всех странах ежегодно. Украина не исключение. Однако у нас это - несколько кликов в смартфоне", - говорится в сообщении.

Для этого нужно:

  • авторизоваться в приложении;
  • выбрать услугу Опрос;
  • проголосовать за свой вариант.

Опрос продлится с 13 по 20 февраля.

Экономическая правда

Дія Укрпочта
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