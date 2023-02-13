Страны Европы потратили почти 800 миллиардов евро на борьбу с энергетическим кризисом

Расходы стран Европы на защиту населения и бизнеса от стремительного роста цен на энергоносители выросли почти до 800 миллиардов евро.

Об этом говорится в исследовании аналитического центра Bruegel, сообщает Reuters.

С сентября 2021 года члены Евросоюза уже выделили или планируют выделить 681 млрд евро, в то время как Великобритания выделила 103 млрд евро, а Норвегия - 8,1 млрд евро.

Таким образом, общие расходы на преодоление энергокризиса достигли 792 млрд евро по сравнению с 706 млрд евро в ноябре, ведь страны продолжают бороться с последствиями прекращения Россией поставок газа в регион.

Германия потратила больше всего, 270 млрд евро, что является существенным отрывом от других стран Европы. За крупнейшей экономикой еврозоны расположилась Великобритания, Италия и Франция, которые потратили менее 150 млрд евро. В пересчете на душу населения больше всего тратили Люксембург, Дания и Германия.

Расходы, выделенные странами на энергетический кризис, сравнимы с фондом в 750 млрд евро для восстановления после пандемии коронавируса.

По словам аналитиков, правительства сосредоточили большую часть поддержки на нецелевых мероприятиях, направленных на ограничение розничных цен на энергетику, например снижение НДС на бензин или ограничение розничных цен на электроэнергию.