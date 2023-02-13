Нефть дешевеет на фоне потенциального ослабления спроса

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Цены на нефть снизились примерно на 1% в понедельник после роста на предыдущей сессии, поскольку инвесторы сосредоточились на краткосрочных опасениях относительно спроса, связанных с предстоящими данными по инфляции в США. Об этом пишет Reuters. Как изменились цены Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 86 центов, или на 1%, до $85,53 за баррель к 07:15 по Гринвичу после роста на 2,2% в пятницу. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 78,83 доллара за баррель, что на 89 центов, или 1,1%, ниже после роста на 2,1% на предыдущей сессии. Причины снижения цен "Цены на нефть снижаются, поскольку энерготрейдеры ожидают потенциального ослабления спроса на нефть, поскольку ключевой отчет по инфляции может заставить ФРС ужесточить политику гораздо агрессивнее", - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя, ссылаясь на данные по потребительским ценам в США, которые будут опубликованы 14 февраля.

"Эта неделя может стать решающим моментом в том, насколько глубокая рецессия ожидается на Уолл-стрит", - добавил он.

Федеральная резервная система США повышает процентные ставки для сдерживания инфляции, что вызывает опасения, что этот шаг замедлит экономическую активность и спрос на нефть.

Кроме того, возобновление экспорта азербайджанской нефти в воскресенье с турецкого терминала Джейхан также сняло беспокойство относительно поставок, отмечает аналитик Тина Тенг из CMC Markets.

Терминал был поврежден в результате разрушительных землетрясений, произошедших в Турции и Сирии на прошлой неделе. Это место хранения и загрузки трубопроводов, по которым транспортируется нефть из Азербайджана и Ирака.

Цены на нефть выросли в пятницу после того, как Россия, третий по величине производитель нефти в мире, заявила, что сократит добычу нефти в марте на 500 000 баррелей в сутки, или примерно на 5%, в ответ на западные ограничения на ее экспорт, введенные в ответ на войну в Украине.

Экономическая правда