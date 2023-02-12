Credit Suisse заморозил российских активов на более 19 миллиардов долларов
Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал российские активы на более 19 млрд долларов (17,6 млрд швейцарских франков), что составляет треть всех задекларированных российских активов в Швейцарии.
Об этом сообщает газета Sonntags Zeitung.
Из суммы, которую заблокировал банк, только 4,32 млрд принадлежат лицам, которых ранее швейцарские власти включили в санкционный список. Остальные 14,7 млрд долларов касаются лиц, попавших под санкции в других государствах. Кроме этого Credit Suisse заморозил средства российского Центробанка.
Отмечается, что ранее государственный секретариат экономики Швейцарии сообщил о блокировании российских активов на сумму 8,1 млрд долларов и 15 объектов недвижимости. Блокировка российских активов произошло в рамках санкций наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним:
Федеральный совет Швейцарии в среду решил ввести дальнейшие санкции против России, принятые Европейским Союзом в рамках девятого пакета.