В Раде готовят законопроект для перезапуска системы установки домашних солнечных электростанций

getty images

В Верховной Раде нарабатывается законопроект, благодаря которому будет перезапущена система установки солнечных домашних электростанций.

Об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.

"Потребность у государства, чтобы эти станции продолжали устанавливать, остается. Однако оператор системы "Укрэнерго" говорит, что кроме самих станций надо еще поощрять людей устанавливать и накопители.

Это промышленные аккумуляторы. Туда электроэнергия может храниться, когда она не нужна, и она выдается в сеть, когда нужна. По сути это функция балансировки, что сейчас нужно нашей энергосистеме", - объясняет Андрей Жупанин.

Нардеп добавил, что законопроект планируют зарегистрировать в пределах месяца. Кроме этого, планируется согласовать с правительством выделение кредитов для финансирования установки этих электростанций,

Также главным условием, которое обсуждено с "Укрэнерго", является установление небольшой аккумулирующей станции.

Экономическая правда.