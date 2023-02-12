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В Раде готовят законопроект для перезапуска системы установки домашних солнечных электростанций

Воскресенье, 12 февраля 2023, 11:02 - Игорь Пилипив
 
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В Верховной Раде нарабатывается законопроект, благодаря которому будет перезапущена система установки солнечных домашних электростанций. 

Об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин.

"Потребность у государства, чтобы эти станции продолжали устанавливать, остается. Однако оператор системы "Укрэнерго" говорит, что кроме самих станций надо еще поощрять людей устанавливать и накопители. 

Это промышленные аккумуляторы. Туда электроэнергия может храниться, когда она не нужна, и она выдается в сеть, когда нужна. По сути это функция балансировки, что сейчас нужно нашей энергосистеме", - объясняет Андрей Жупанин.

Нардеп добавил, что законопроект планируют зарегистрировать в пределах месяца. Кроме этого, планируется согласовать с правительством выделение кредитов для финансирования установки этих электростанций, 

Также главным условием, которое обсуждено с "Укрэнерго", является установление небольшой аккумулирующей станции. 

Экономическая правда.

электроэнергия Верховная рада закон Укрэнерго
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