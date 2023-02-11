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Украина получила от Германии 334 тонны оборудования на восстановление энергетической инфраструктуры

Суббота, 11 февраля 2023, 18:00 - Игорь Пилипив
 
FACEBOOK  МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Германия передала Украине почти 334 тонны оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, в частности 40 трансформаторов от Stromnetz Berlin GmbH. 

Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики в Facebook.

"С июля в Украину поступило от немецких партнеров 43 груза гуманитарной помощи для нужд энергетики. Это почти 334 тонны оборудования. Только за последнюю неделю было доставлено 4 груза общим весом более 59 тонн", рассказывают в министерстве. 

Отмечается, что в рамках Немецко-Украинского Энергетического партнерства министерство энергетики Украины получило от немецкого оператора сети Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторов.

Среди полученного Украиной оборудования также есть генераторы, арматура для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование, электрические инструменты.

Напомним:

Минэнерго передало АО "Херсоноблэнерго" 45 тонн оборудования для ремонта и восстановления пострадавших от российских обстрелов энергетических объектов.

В ближайшие дни Польша направит в Украину третий пакет оборудования, необходимого для восстановления энергетического сектора после российских атак.

Минэнергетики Германия электроэнергия
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