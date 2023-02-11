Зеленский провел встречу с топ-менеджерами JP Morgan

офіс президента

Владимир Зеленский встретился с командой топ-менеджмента крупнейшего инвестиционного банка мира JP Morgan и принял участие в одном из самых масштабных инвестиционных саммитов, среди участников которого 200 крупнейших корпораций, инвесторов и финансовых компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи стороны обсудили создание платформы для привлечения частного капитала к восстановлению Украины и перспективные направления реализации крупных инвестиционных проектов.

По словам президента, IT-сектор является приоритетом дальнейшего развития Украины, поскольку он играет чрезвычайно важную роль во время войны. Он также акцентировал на том, что Украина может сделать еще более весомый вклад в кибер- и продовольственную безопасность мира.

"Глава государства отметил, что нынешняя война продемонстрировала определенные слабые места как в Украине, так и в других государствах. В частности, в связи с российскими атаками на украинскую энергетику в нашей стране понимают, что нужны диверсификация электроснабжения, развитие возобновляемой энергетики.

И уже во время войны Украина начала децентрализацию энергетики и приглашает к сотрудничеству иностранных инвесторов", - говорится в сообщении.

Председатель правления и главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон отметил, что банк приложит усилия для увеличения помощи Украине. также он добавил, что все ресурсы JPMorgan Chase доступны Украине, поскольку она прокладывает свой постконфликтный путь к росту.