Госатомрегулирование запретило эксплуатацию четырех энергоблоков ЗАЭС

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Государственная инспекция ядерного регулирования запретила эксплуатацию энергоблоков 3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС вследствие невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"Промышленная площадка Запорожской АЭС подвергается периодическим обстрелам, воздушные линии связи с энергетической системой Украины получили повреждения", - сообщает Госатомрегулирования.

Регулятор также отмечает, что производственные помещения ЗАЭС, в частности информационно-кризисный центр, не могут использоваться по назначению из-за расположения в них российских военных, в результате оккупации эксплуатирующая организация ГП "НАЭК "Энергоатом" не имеет надлежащих возможностей для поставки товарно-материальных ценностей на Запорожскую АЭС.

"На промышленной площадке происходит незаконное строительство российскими оккупантами неизвестных сооружений (на территории Сухого хранилища отработанного ядерного топлива и вблизи резервной дизельной электростанции энергоблока №6), что является нарушением проектной документации ЗАЭС", - сообщают в инспекции.

Добавляется, что ограничения будут действовать до устранения выявленных нарушений.

Напомним: