Глава правления "Укргазбанка" уходит с должности по состоянию здоровья

Глава правления государственного "Укргазбанка" Андрей Кравец сообщил о своем увольнении по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья - наблюдательный совет банка прекратил его полномочия.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргазбанка".

Отмечается, что Кравец сообщил о своем увольнении 9 февраля.

В связи с этим наблюдательный совет госбанка 10 февраля прекратил его полномочия.

Заместителя главы правления Родиона Морозова назначили исполняющим обязанности главы правления банка с 13 февраля.

Родион Морозов (7 декабря 1978 года рождения) работает в банке с октября 2009 года. С 2013 по 2016 год был советником главы правления.

"С 2016 по 2020 года назначен директором департамента экологического реинжиниринга и внедрения проектов ресурсосбережения.