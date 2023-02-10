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Глава правления "Укргазбанка" уходит с должности по состоянию здоровья

Пятница, 10 февраля 2023, 20:25 - Алексей Павлыш

Глава правления государственного "Укргазбанка" Андрей Кравец сообщил о своем увольнении по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья - наблюдательный совет банка прекратил его полномочия.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргазбанка".

Отмечается, что Кравец сообщил о своем увольнении 9 февраля.

В связи с этим наблюдательный совет госбанка 10 февраля прекратил его полномочия.

Заместителя главы правления Родиона Морозова назначили исполняющим обязанности главы правления банка с 13 февраля.

Родион Морозов (7 декабря 1978 года рождения) работает в банке с октября 2009 года. С 2013 по 2016 год был советником главы правления.

"С 2016 по 2020 года назначен директором департамента экологического реинжиниринга и внедрения проектов ресурсосбережения.

С 15 мая 2020 года по настоящее время является членом правления, заместителем председателя правления", - добавили в "Укргазбанке".

Экономическая правда

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