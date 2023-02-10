Конфискованные российские активы будут продавать на аукционах по механизму малой приватизации

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Кабинет Министров на заседании в пятницу, 10 февраля, утвердил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России и порядок продажи конфискованных российских активов. Об этом сообщает Правительственный портал. Этот порядок определяет, в частности, вопросы использования средств на восстановление, отбор проектов, приоритетность обновления и прозрачность отчетности. Также правительство приняло постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества, средства из которых являются одним из источников наполнения Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России. В настоящее время в госбюджет уже поступило 17 млрд грн, конфискованных у российских банков. "Мы заморозили и конфисковали сотни объектов, принадлежавших российскому правительству или российским олигархам в Украине. Многие из этих объектов сейчас фактически простаивают. Правительство запустит открытую и абсолютно прозрачную продажу этого имущества. Это означает открытые аукционы, где украинский или иностранный бизнес может приобрести конфискованные объекты в собственность", — отметил Глава Правительства.

Все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, энергосистемы, жилья людей, разминирование и "многие другие вещи, которые возвращают надежду на лучшее будущее".

Аукционы по продаже будут проходить по тому же принципу, как и малая приватизация. Отвечать за них будет Фонд госимущества.

Экономическая правда