МБРР предоставит Украине 50 миллионов долларов гранта на восстановление логистики

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделит 50 млн долларов грантовых средств на обеспечение критических потребностей Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины и Укрзализныци.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Грантовое соглашение по проекту "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)" подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи.

Общая стоимость проекта составляет почти 600 миллионов долларов, из которых 500 миллионов долларов планирует обеспечить МБРР, а остальные средства планируется привлечь за счет донорских грантов, которые будут поступать через Украинский трастовый фонд помощи, восстановления и реконструкции (URTF) и другие трастовые фонды.

"Подписание этого грантового соглашения позволит получить финансовый вклад в объеме 50 миллионов долларов от мультидонорского трастового фонда помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине, распорядителем которого является МБРР.

Благодаря этой договоренности мы получим возможность профинансировать закупку модульных автодорожных мостов и материалов для срочного ремонта дорог. Средства будут направлены на производство фитинговых платформ для увеличения объемов контейнерных перевозок, а также закупку материалов и оборудования для ремонта важных железнодорожных мостов", - заявил Кубраков.

Как отметил глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем, агентство получит 25 миллионов долларов.