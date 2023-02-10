Отсрочка выплат по евробондам сэкономила $6 миллиардов госбюджета – Минфин

Благодаря реструктуризации долга по евробондам удалось сэкономить около 6 миллиардов долларов бюджетных средств.

Об этом рассказал Министр финансов Сергей Марченко во время встречи с представителями американского J.P. Morgan, сообщает пресс-служба Минфина.

Глава Минфина поблагодарил представителей холдинга за длительное сотрудничество во время войны. В частности, JP Morgan оказывали поддержку в проведении переговоров с инвесторами в украинские активы по отсрочке платежей по суверенным еврооблигациям. Переговоры были проведены в рекордно короткие сроки.

"Благодаря достигнутой договоренности с кредиторами Украины по приостановлению выплаты по долгам до конца 2024 года было сэкономлено около 6 млрд долларов США бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили привлечение иностранных инвестиций в восстановление Украины.

"Восстановление страны не может состоять только из льготного финансирования международных партнеров. Стоимость реконструкции составит сотни миллиардов долларов. Правительство Украины заинтересовано в создании благоприятной среды для привлечения частных инвестиций", – отметил Марченко.

Среди приоритетных сфер для привлечения частных инвестиций в Минфине акцентировали внимание на энергетике, природных ресурсах, IT и аграрном секторе.