Германия ведет переговоры с Оманом по закупкам сжиженного газа – Reuters
Германия и Оман ведут переговоры о подписании долгосрочного соглашения о поставках сжиженного природного газа сроком минимум на 10 лет, поскольку Берлин продолжает искать альтернативы российским поставкам топлива.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 источника, знакомые с этим вопросом.
"Европа пытается найти замену российскому газу с прошлого года на фоне войны в Украине, когда российский "Газпром" постепенно сокращает, а затем и приостанавливает львиную долю трубопроводных поставок в Европу.
Энергетическая компания RWE в сентябре заключила соглашение о поставках СПГ с ADNOC из ОАЭ, а Германия ищет других поставщиков через коммунальные компании Uniper и Sefe, обе из которых были национализированы Берлином в прошлом году", - напоминает агентство.
Два источника, которые непосредственно знакомы с этим вопросом, сообщили, что соглашение с Оманом будет заключено объемом от 0,5 до 1 млн тонн в год, а один из источников уточнил, что это около 0,8 млн тонн в год в течение 10 лет.
Два собеседника сообщили, что в переговорах участвует Uniper.
По словам одного из источников, компания уже вела переговоры с Оманом по аммиачной сделке после того, как в 2021 году подписала соглашение с оманским проектом HYPORT Duqm, в рамках которого ведет переговоры о купле-продаже "зеленого" аммиака.
Uniper и Министерство экономики ФРГ, которое отвечает за государственную собственность Sefe, отказались от комментариев. Sefe и Министерство финансов Германии, которое управляет долей Берлина в Uniper, не сразу ответили на запросы о комментариях.
Министерство энергетики Омана также не сразу ответило на запрос о комментариях.
"Крупнейшая экономика Европы надеется заменить весь импорт российских энергоносителей к середине 2024 года, что является значительным усилием для страны, которая в значительной степени полагается на природный газ для питания своей промышленности.
Германия уже несколько месяцев ведет переговоры с крупнейшим в мире производителем сжиженного природного газа Катаром о дополнительных поставках, но переговоры затянулись. Доха предпочитает 20-летние контракты, что противоречит климатическим целям Берлина", - добавляет Reuters.
Экономическая правда