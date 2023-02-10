Германия ведет переговоры с Оманом по закупкам сжиженного газа – Reuters

Германия и Оман ведут переговоры о подписании долгосрочного соглашения о поставках сжиженного природного газа сроком минимум на 10 лет, поскольку Берлин продолжает искать альтернативы российским поставкам топлива.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 источника, знакомые с этим вопросом.

"Европа пытается найти замену российскому газу с прошлого года на фоне войны в Украине, когда российский "Газпром" постепенно сокращает, а затем и приостанавливает львиную долю трубопроводных поставок в Европу.

Энергетическая компания RWE в сентябре заключила соглашение о поставках СПГ с ADNOC из ОАЭ, а Германия ищет других поставщиков через коммунальные компании Uniper и Sefe, обе из которых были национализированы Берлином в прошлом году", - напоминает агентство.

Два источника, которые непосредственно знакомы с этим вопросом, сообщили, что соглашение с Оманом будет заключено объемом от 0,5 до 1 млн тонн в год, а один из источников уточнил, что это около 0,8 млн тонн в год в течение 10 лет.

Два собеседника сообщили, что в переговорах участвует Uniper.

По словам одного из источников, компания уже вела переговоры с Оманом по аммиачной сделке после того, как в 2021 году подписала соглашение с оманским проектом HYPORT Duqm, в рамках которого ведет переговоры о купле-продаже "зеленого" аммиака.