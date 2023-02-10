В четверг одесситы имели свет в среднем 19 часов в сутки – ДТЭК

В первый день работы тестовых графиков стабилизационных отключений получилось обеспечить 100% домов Одесской области электроэнергией в гарантированные часы белой зоны.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Этого удалось достичь благодаря достаточным лимитам и благоприятным погодным условиям, которые позволили увеличить производство зеленой энергии.

Солнечные и ветровые электростанции частично покрыли дефицит электроэнергии и позволили давать больше света жителям Одесской области", - говорится в сообщении.

"Будем стараться и в дальнейшем обеспечивать жителей области электроэнергией настолько максимально, насколько позволит лимит и состояние энергоинфраструктуры", - добавили в компании.

Напомним:

Энергетикам "Укрэнерго" с помощью специалистов ДТЭК удалось починить часть энергооборудования Одесской области, что позволяет начать тестовую работу новых графиков стабилизационных отключений.