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В четверг одесситы имели свет в среднем 19 часов в сутки – ДТЭК

Пятница, 10 февраля 2023, 16:20 - Экономическая правда

В первый день работы тестовых графиков стабилизационных отключений получилось обеспечить 100% домов Одесской области электроэнергией в гарантированные часы белой зоны.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Этого удалось достичь благодаря достаточным лимитам и благоприятным погодным условиям, которые позволили увеличить производство зеленой энергии.

Солнечные и ветровые электростанции частично покрыли дефицит электроэнергии и позволили давать больше света жителям Одесской области", - говорится в сообщении.

"Будем стараться и в дальнейшем обеспечивать жителей области электроэнергией настолько максимально, насколько позволит лимит и состояние энергоинфраструктуры", - добавили в компании.

Напомним:

Энергетикам "Укрэнерго" с помощью специалистов ДТЭК удалось починить часть энергооборудования Одесской области, что позволяет начать тестовую работу новых графиков стабилизационных отключений.

Экономическая правда

ДТЭК Одесса
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