Курс валют на 10 февраля: наличный доллар дешевеет, евро – наоборот

В пятницу, 10 февраля, наличная гривня на черном рынке второй день подряд укрепляется к доллару, евро дорожает.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 13:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,7 - 39,98 грн, а в четверг, 9 февраля, колебался на уровне 39,99 - 40,8 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 42,42 - 42,76 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 42,654 – 42,83 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,75 – 40,2 грн (курс на 9 февраля – 39,8 – 40,3 грн);

Евро – 42,3 – 43,0 грн (курс на 9 февраля – 42,3 – 43,14 грн грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,3 – 39,8 грн;

Ощадбанк – 39,85 – 40,65 грн;

Укрэксимбанк – 39,7 – 40,2 грн;

Райффайзен – 39,8 – 40,35 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.