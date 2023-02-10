Из-за атаки РФ повреждены 4 теплоэлектростанции ДТЭК
В результате ночных и дневных обстрелов РФ пострадали четыре ТЭС "ДТЭК Энерго", из-за атаки двое работников станций получили ранения.
Об этом сообщается на сайте "ДТЭК Энерго".
"По предварительной информации, из-за атаки двое работников станций получили ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь.
В результате обстрела серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию ее последствий и восстановление работы оборудования", - говорится в сообщении.
В целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, остальные работают в удаленном режиме.
В компании подчеркнули, что в сентябре - феврале энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 27 раз. 28 энергетиков были ранены, 3 погибли. Также были погибшие и раненые среди работников подрядных организаций и спасателей.
Напомним:
Во время очередной массированной ракетной атаки на украинскую инфраструктуру в пятницу, 10 февраля, враг попал в энергетические объекты в шести областях.
Экономическая правда