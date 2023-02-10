Укрзализныця сообщила о задержках из-за обесточивания

В результате российской атаки обесточены отдельные участки железной дороги и на 10:00 5 из 65 рейсов задерживаются на 5 минут и более, еще 3 поезда - более чем на полчаса.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Пассажиров рейса №712/711 Киев - Краматорск пересаживают в спальные вагоны под резервным тепловозом, Интерсити+ №722 в направлении Харькова доедет также под тепловозом.

Обратные отправления из Краматорска и Харькова соответственно ожидаются с задержкой, о которой будем сообщать дополнительно.

Киевская кольцевая электричка курсирует по графику, в частности по мостам между левым и правым берегом Киева.

Ситуация на всех вокзалах страны пока контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается подземными переходами.

В УЗ напоминают, что пассажиров, которые при форс-мажорных обстоятельствах, в результате обстрелов и тревог, не успели на свои рейсы, с тем же билетом могут посадить на следующий рейс аналогичного направления.