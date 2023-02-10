Россияне снова обстреляли энергетическую инфраструктуру, есть попадания - Укрэнерго

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В ходе очередной массированной атаки энергетической инфраструктуры Украины россияне попали по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.

В Укрэнерго отметили, что для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы оператор принял необходимые превентивные меры, в частности применяются аварийные отключения.

Это уже 14 массированная атака россиян на энергосистему Украины.

Напоминаем:

Компания ДТЭК сообщила, что применила экстренные отключения электроэнергии в столице, а также в Киевской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетной атаки россиян утром 10 февраля.