Россияне снова обстреляли энергетическую инфраструктуру, есть попадания - Укрэнерго
В ходе очередной массированной атаки энергетической инфраструктуры Украины россияне попали по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.
В Укрэнерго отметили, что для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы оператор принял необходимые превентивные меры, в частности применяются аварийные отключения.
Это уже 14 массированная атака россиян на энергосистему Украины.
Напоминаем:
Компания ДТЭК сообщила, что применила экстренные отключения электроэнергии в столице, а также в Киевской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетной атаки россиян утром 10 февраля.
Ночью 10 февраля россияне устроили массированную воздушную атаку на Запорожье, было 17 "прилетов". В частности противник атаковал объекты энергетической инфраструктуры.