Германия может стать чистым импортером электроэнергии в течение нескольких лет - исследование

Германия может стать чистым импортером электроэнергии в течение нескольких лет, поскольку постепенно выводит из строя атомные и угольные электростанции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сетевого регулятора BNetzA.

Отмечается, что промышленный центр Европы в последние несколько лет был чистым экспортером электроэнергии. Но поскольку он отходит от более грязных форм производства для достижения своих климатических целей, он станет более зависим от поставок из других стран во избежание отключений.

"Потребность в импорте будет расти с годами", - говорится в отчете BNetzA за период 2025-31 годов.

В нем добавляется, что инвестиции в возобновляемые источники энергии в Европе также необходимы, как и в обычные электростанции, говорится в сообщении.

Чистый экспорт электроэнергии Германии составил около 26 терават-часов в 2022 году, по сравнению с примерно 17 и 19 терават-часами в каждом из предыдущих двух лет. Несмотря на то, что страна пытается заменить российские газовые потоки из-за войны войны в Украине, экспорт электроэнергии из Германии во Францию ​​достиг 30-летнего максимума на фоне сбоев на атомной электростанции.

Однако электромобили и тепловые насосы будут ключевыми для того, чтобы Германия сократила выбросы углерода на 65% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года. Именно поэтому правительство повысило свой прогноз относительно будущего потребления электроэнергии.

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Рост стоимости углерода поможет вытеснить другие ресурсы с рынка. Немецкие угольные станции могут закрыться уже в 2030 году — раньше, чем предыдущая цель до 2038 года, и страна планирует постепенно прекратить работу последних трех атомных электростанций не позднее середины апреля.

Чтобы восполнить этот пробел, Германии нужно будет утроить темпы расширения возобновляемой энергетики этого десятилетия, одновременно инвестируя в новые газовые электростанции.

А для поддержки трансграничных потоков электроэнергии ЕС стремится увеличить пропускную способность межсистемных соединений в ближайшие годы.