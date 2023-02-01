Правительство сменило руководителя Госпродпотребслужбы

Кабмин назначил временно исполняющей обязанности главы Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заместителя председателя этого ведомства Ольгу Шевченко.

Такие кадровые решения приняли на заседании 1 февраля, сообщает пресс-служба правительства.

Так, правительство признало утратившим силу распоряжение о назначении вр.и.о. председателя Госпродпотребслужбы Андрея Лордкипанидзе и уволило его с должности заместителя руководителя ведомства.

При этом в.и.о. председателя Госпродпотребслужбы назначили заместителя главы ведомства Ольгу Шевченко.

Как отмечается на сайте Госпродпотребслужбы, Андрей Лордкипанидзе был вр.и.о. главы ведомства с 12 июля 2022 года. До этого он с декабря 2020-го по декабрь 2021-го и с марта по июль 2022-го был заместителем главы ведомства.

Ольга Шевченко стала заместителем главы Госпродпотребслужбы в феврале 2019 года.

Экономическая правда