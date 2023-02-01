Оборот наличных в кассах банков в прошлом году снизился – НБУ

Объем поступлений наличных в кассы банков за 2022 год составил 2 195,2 млрд грн - это меньше на 12,9% по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщили в НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что причинами этого стали последствия военной агрессии РФ - снижение экономической активности, разрушение инфраструктуры и вынужденная миграция украинцев за границу.

"Выдача наличных из касс банков в прошлом году составила 2 281,8 млрд грн и уменьшилась на 11,8%, если сравнивать с предыдущим годом.

В то же время осталась постоянной структура поступлений и расходов наличности из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами", - говорится в сообщении.

Так, в тройку самых популярных вошли кассовые операции по выдаче наличных (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карточек - 83,1%;

для подкрепления операторов почтовой связи - 4,9%;

для приобретения иностранной валюты у клиентов - 3,8%.

Наибольшими источниками поступлений наличности в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

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операции клиентов с использованием платежных карточек - 35,3%;

торговая выручка - 32,1%;

выручка от всех видов услуг - 15,8%.

Экономическая правда