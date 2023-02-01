Бизнес ухудшил оценку своих перспектив, наибольший пессимизм в торговле – опрос НБУ

В январе бизнес продолжил ослаблять оценки своей экономической деятельности - индекс ожиданий деловой активности опустился до 37,5 пунктов в январе 2023 года с 42,1 в декабре прошлого года.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса предприятий, который провел НБУ.

Подчеркивается, что дефицит электроэнергии, разрушение предприятий и инфраструктуры, нарушение логистики, сокращение предложения товаров и услуг, рост производственных затрат, а также низкая платежеспособность населения продолжают существенно влиять на экономическую активность предприятий и их ожидания.

Так, в январе 2023 года индекс снизился до 37.5 с 42.1 в декабре 2022 года.

"Предприятия промышленности усилили пессимистические ожидания относительно собственных экономических перспектив из-за дефицита электроэнергии, подорожания производственных затрат и уменьшения спроса: секторальный индекс в январе снизился до 40.6 с 43.4 в декабре 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом респонденты существенно ухудшили ожидания относительно объемов произведенной продукции и новых заказов на продукцию, в частности экспортных заказов.

Также продолжалось усиление пессимистических оценок относительно объемов незавершенного производства (невыполненных заказов).

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Из-за боевых действий, подорожания сырья, сокращения инвестиций, а также сезонного фактора продолжалось снижение уровня деловой активности предприятий строительства: секторальный индекс составил 34.5 (в декабре - 35.6), добавляют в НБУ.

"Респонденты имеют слабые ожидания относительно объемов строительства и новых заказов и ухудшили прогнозы относительно объемов закупки сырья и материалов.

Предприятия торговли пессимистично оценивали свою деятельность на фоне сокращения предложения товаров: секторальный индекс в январе снизился до 33.9 с 42.1 в декабре", - свидетельствуют результаты опроса.

Кроме этого, типичное снижение активности в начале года, усиленное снижением доходов населения, обусловили резкое ухудшение оценок относительно товарооборота и объемов закупки товаров для продажи.

В то же время несколько повысились, хотя и остаются низкими, ожидания относительно торговой маржи.

Предприятия сферы услуг усилили негативные оценки своих экономических результатов из-за разрушения инфраструктуры, сложности с поставками и повышение тарифов: секторальный индекс составил 37.2 по сравнению с 41.8 в декабре.

"Респонденты ожидают значительного уменьшения объемов предоставленных услуг, новых заказов, а также услуг в процессе выполнения.

Большинство предприятий, участвующих в опросах, ожидают дальнейший рост цен и тарифов на собственную продукцию/услуги из-за подорожания закупочных цен и цен подрядчиков. Предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, настроены на дальнейшее сокращение общей численности работников, больше всего - в секторе строительства", - добавили в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 05 до 24 января 2023 года. В опросе приняли участие 442 предприятия.

Среди опрошенных предприятий 45.2% - компании промышленности, 28.3% - сферы услуг, 21.9% - торговли, 4.5% - строительства; 31% респондентов - крупные предприятия, 30.5% - средние, 38.5% - малые.

Экономическая правда