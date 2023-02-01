Инфляция в еврозоне в январе замедлилась больше, чем прогнозировали

Инфляция в еврозоне замедлилась больше, чем ожидалось – январские показатели составили 8,5%, что меньше, чем прогнозировали экономисты по замедлению темпов до 8,9%.

Об этом говорится в данных Евростата, сообщает Bloomberg.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 9,2% в декабре и была минимальна с мая 2022 года.

Агентство отмечает, что такие данные повлекут за собой еще более острую дискуссию в Европейском центральном банке относительно того, насколько еще должны повыситься процентные ставки.

Эти данные могут ободрить более смелых должностных лиц ЕЦБ, которые начинают настаивать на смягчении темпов повышения ставок после широко ожидаемого перехода на пол пункта в четверг.

В частности, они могут указать падение цен на природный газ на фоне мягкой зимы, а также ожидания подобного снижения со стороны Федерального резерва и паузы в цикле жесткости монетарной политики Банка Канады.

Более агрессивные чиновники ЕЦБ озабочены повышением зарплат и сосредоточились на стабильной базовой инфляции.

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В декабре президент Кристин Лагард предупредила, что есть "веские основания считать", что инфляция за первые два месяца 2023 года может быть выше.

В свою очередь, улучшение экономического фона может усилить ценовое давление. Данные этой недели свидетельствуют о том, что экономика еврорегиона избежит рецессии, в то время как обрабатывающая промышленность восстанавливается, а уровень безработицы в декабре удерживается на рекордно низком уровне.