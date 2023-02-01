Курс валют 1 февраля: гривня ослабла на "черном" рынке
Среда, 1 февраля 2023, 12:55 -
В среду, 1 февраля, наличная гривня ослабла к доллару и евро на "черном рынке", зато курс в кассах банков стабилен.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,31 - 40,39 грн, а во вторник, 31 января, колебался на уровне 40,22 - 40,37 грн.
Что касается "черного" курса гривни к евро, на это же время курс составлял 43,42 - 43,62 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 43,35 - 43,59 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,0 - 40,5 грн (курс на 31 января - 40,05 - 40,5 грн);
- Евро - 43,0 - 43,7 грн (курс на 31 января - 43,0 - 43,7 грн грн).
В разрезе банков наличные курсы следующие:
- Приватбанк - 39,7 - 40,2 грн;
- Ощадбанк - 40,1 - 40,85 грн;
- Укрэксимбанк - 40,15 - 40,65 грн;
- Райффайзен - 39,9 - 40,5 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.
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