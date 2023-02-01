Курс валют 1 февраля: гривня ослабла на "черном" рынке

В среду, 1 февраля, наличная гривня ослабла к доллару и евро на "черном рынке", зато курс в кассах банков стабилен.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,31 - 40,39 грн, а во вторник, 31 января, колебался на уровне 40,22 - 40,37 грн.

Что касается "черного" курса гривни к евро, на это же время курс составлял 43,42 - 43,62 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 43,35 - 43,59 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,0 - 40,5 грн (курс на 31 января - 40,05 - 40,5 грн);

Евро - 43,0 - 43,7 грн (курс на 31 января - 43,0 - 43,7 грн грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,7 - 40,2 грн;

Ощадбанк - 40,1 - 40,85 грн;

Укрэксимбанк - 40,15 - 40,65 грн;

Райффайзен - 39,9 - 40,5 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.