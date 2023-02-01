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Посещаемость в торговых центрах Киева за год снизилась на треть

Среда, 1 февраля 2023, 12:33 - Алексей Павлыш

Посещаемость в торговых центрах столицы снизилась с 506 человек на 1000 кв. м в начале 2022 года до 362 человек в начале 2023 года.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Украинской торговой гильдии.

По словам главы UTG Евгении Локтионовой, наибольшее падение было отмечено в начале войны, по итогам первого квартала посещаемость сократилась до исторического минимума в 291 человека.

"Вытеснение вражеских войск с территории Киевщины вернуло население в столицу, привело к открытию торговой недвижимости, а посещаемость постепенно начала восстанавливаться, достигнув 362 человек на начало 2023 года", - заявила она.

Локтионова добавила, что ТЦ окружного формата, в структуре которых представлено меньшее количество международных крупноформатных универмагов (Inditex, M&S, GAP, IKEA), демонстрируют большую устойчивость в посещаемости (496 человек на начало 2023 года) против региональных (274 человек) объектов.

При этом, по оценке экспертов, наименее подверженными колебаниям в посещаемости остаются центры районного формата, являющиеся концентрацией товаров и услуг повседневного спроса.

Послевоенное проседание посещаемости будет особенно заметным в объектах, которые являются морально устаревшими, теряют популярность, неудобно расположены, считает Локтионова.

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