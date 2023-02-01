В январе украинцы зарегистрировали почти 3 тысячи новых легковых авто: какие марки покупали

В январе 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тысяч новых легковых авто - это на 44% меньше по сравнению с январем 2022 года и на 23% меньше показателя предыдущего месяца.

Об этом сообщает профильная ассоциация Укравтопром.

Так, лучший январский результат продемонстрировала японская марка Toyota - 585 зарегистрированных авто. Относительно января 2022 года реализация новых автомобилей Toyota в Украине уменьшилась на 2%.

На втором месте Skoda - 235 шт. От своего показателя годичной давности Skoda отстала на 16%.

"Третье место в рейтинге у Mercedes-Benz - 220 новых авто этой премиальной марки пополнили украинский автопарк, что на 45% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Также в топ-5 BMW, которая на треть улучшила свой прошлогодний показатель, до 212 шт, и Volkswagen с результатом 204 авто (-16%).

При этом бестселлером января 2023 года стал автомобиль Renault Duster, в активе которого 177 регистраций.

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Экономическая правда