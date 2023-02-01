Сохраняется значительный дефицит, все облэнерго получили увеличенные лимиты – "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии в Украине на утро среды сохраняется на уровне вторника. Сохраняется значительный дефицит мощности - до всех облэнерго доведены несколько увеличенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

В госкомпании напомнили, что в результате 13 ракетных и 15 дроновых российских атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтные сети системы передачи.

"Повреждения сложные и масштабные. Энергосистема все еще восстанавливается от нанесенных ударов. Кроме того, несколько блоков тепловых электростанций по технологическим причинам находятся в ремонте.

В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - подчеркнули в "Укрэнерго".

При этом ко всем облэнерго доведены несколько увеличенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

"Сейчас превышение лимитов не фиксируется. В то же время в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения", - пояснили в компании.

Также в "Укрэнерго" рассказали о ремонтных работах: продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время последней массированной атаки 26 января.

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"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - говорится в сообщении.

Экономическая правда