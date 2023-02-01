Нефть дорожает, поскольку замедление инфляции в США уменьшает опасения относительно рецессии

Цены на нефть выросли в среду, поскольку признаки замедления инфляции в США ослабили опасения, что крупнейший в мире потребитель нефти может столкнуться с рецессией.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 8 центов, или на 0,1%, до 85,54 доллара за баррель по состоянию на 07:27 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 20 центов, или на 0,2%, до $79,07 за баррель.

Оба индекса растут второй день, после того, как на предыдущей сессии они выросли примерно на 1%.

Причины изменения цен

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"Настроения изменились на фоне позитивной отчетности компаний. Признаки замедления инфляции также повысили ожидания того, что ФРС сможет приостановить повышение ставок", - отметил в своей записке сырьевой аналитик ANZ.

Обуздание ожиданий повышения ставок помогло снизить индекс доллара, что поддержало цены на нефть, поскольку более слабый доллар делает сырье дешевле для покупателей, владеющих другими валютами.

Все внимание будет приковано к встрече в среду ОПЕК+, где производители, как ожидается, одобрят свои текущие цели по добыче, согласованные в ноябре.

Добыча нефти в ОПЕК упала в январе, поскольку экспорт Ирака сократился, а добыча Нигерии не восстановилась.

"Цены на нефть, похоже, готовы пережить период повышенной волатильности. ОПЕК+, скорее всего, будет придерживаться своих текущих целей по добыче, однако Россия склоняется к увеличению экспорта нефти азиатским покупателям с глубокими скидками, что может нарушить баланс на нефтяных рынках", - отмечает независимый эксперт нефтяного рынка Суганда Сачдева.

Повышение прогнозов мирового роста МВФ и ожидания сильного отложенного спроса со стороны Китая на фоне повышения мобильности также поддерживают цены на нефть, добавила Сачдева.

Экономическая правда