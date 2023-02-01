Медицинская сеть "Добробут" получила финансирование от DFC: построит реабилитационный центр

Медицинская сеть "Добробут" построит реабилитационный центр при поддержке Корпорации международного финансирования США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC).

Об этом говорится в заявлении "Добробута" в Facebook.

Отмечается, что "Добробут" стал первой частной медицинской компанией в Украине, получившей поддержку DFC.

"Американское правительство понимает важность развития частной медицины как неотъемлемой части восстановления Украины. Мы гордимся, что "Добробут" стал одним из первых представителей отрасли, получившим финансирование DFC, и благодарны американским партнерам за доверие. Это решение очень важно сегодня.

Война, которая продолжается в нашей стране, забирает жизни и здоровье у бойцов и мирных жителей. В помощи в восстановлении здоровья нуждаются тысячи людей, и их количество будет расти.

Поэтому современный, оборудованный инновационным оборудованием реабилитационный центр является одной из самых острых потребностей. Создание центра реабилитации в партнерстве с DFC - это большая честь и социальная ответственность для нас", - заявил гендиректор сети Вадим Шекман.

По словам Шекмана, во вторник подписали письмо о намерениях с главой Корпорации международного финансирования США Скоттом Натаном.

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"Добробут" - одна из крупнейших в Украине частных медицинских сетей. В портфеле компании, в частности, 17 медицинских центров в Киеве и Киевской области, служба неотложной помощи, стоматология и аптеки.

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Экономическая правда