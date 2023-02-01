Украина конфисковала активы девяти россиян и Януковича за почти год полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения по закону "О санкциях" государство конфисковало активы девяти россиян и президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщает проект Trap Aggressor, со ссылкой на ответ Министерства юстиции Украины и данные из реестра судебных решений.

Среди граждан РФ, которых лишили имущества, есть два олигарха Владимир Евтушенков и Михаил Шелков; три ректора российских вузов Андрей Фалафаев, Олег Полухин и Анатолий Торкунов; три депутата Госдумы Константин Бахарев, Роман Лябихов и Борис Пайкин, а также один член Совета федерации РФ от Крыма Ольга Ковитиди.

Рассмотрение еще по меньшей мере двух дел в отношении других россиян, в частности олигарха Олега Дерипаски, сейчас продолжается в ВАКС.

Первым потерял свои активы в Украине приближенный к Кремлю российский олигарх Владимир Евтушенков. Суд доказал, что он поддерживал вооруженное нападение на Украину.

Олигарх является бенефициарным владельцем компании АФК "Система", концерн которой "РТИ Системы" разрабатывает для российской армии беспилотники и средства спецсвязи, которые использовали в Украине. Конфискованные помещения и корпоративные права в пяти украинских компаниях уже передали в Фонд госимущества для аренды и приватизации.

У Януковича Высший антикорсуд конфисковал центр отдыха и жилой дом площадью более 800 м2 в Новых Петровцах, квартиру на Оболони, более 31 млн грн и почти 85 тысяч долл, 537 культурных ценностей и произведений искусства на более чем 18,7 млн евро, паркоместа и ООО "Танталит". Сейчас Минюсту не удалось взыскать дом площадью более 300 м2, квартиру на почти 150 м2 и Toyota Land Cruiser 100.

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В декабре свои активы во временно оккупированном Крыму потеряли три российских ректора. У Андрея Фалалеева, Олега Полухина и Анатолия Торкунова конфисковали квартиры и доли в бизнесе за поддержку российской войны против Украины.

Уже в январе трех депутатов Госдумы РФ Романа Лябихова, Бориса Пайкина и Константина Бахарева лишили имущества в Ялте: коттеджей, квартала, а также гаража и двух автомобилей BMW.

23 января ВАКС частично удовлетворил иск Минюста о конфискации украинских активов российского миллиардера Михаила Шелкова. В доход государства были взысканы квартиры в Одессе и Никополе, Lexus, четыре Mitsibishi Pajero, средства на счетах и 100% в ООО "ВСМПО ТИТАН Украина". Зато суд отказался взимать Демуринский горно-обогатительный комбинат. Дело рассмотрят в апелляции.

Под процедуру конфискации попала и экс-регионалка родом из Симферополя Ольга Ковитиди, которая сейчас является членом Совета федерации от временно оккупированного Крыма. 30 января Антикорсуд конфисковал у нее 2 дома в Алуште, квартал и другую недвижимость в Симферополе, а также две квартиры в Севастополе.

Среди российских олигархов и политиков, окружение которых имеет большие активы на территории Украины, которые еще не были поданы на конфискацию - Михаила Фридмана, Александра Бабакова, Михаила Гуцериева и др.





