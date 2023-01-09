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Из-за морозов в Киеве ухудшилась ситуация с электричеством - Yasno

Понедельник, 9 января 2023, 21:00 - Экономическая правда

Снижение температуры на улице вызывает рост потребления электроэнергии абонентами и, соответственно, количества аварий, из-за чего в Киеве были аварийные ограничения и выход за график в некоторых районах.

Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"1-2 января на улице было +11. Сейчас -7. Мы знаем, что каждые -5° это +200 МВт, а значит сегодня нам для Киева нужно больше МВт. И вы никогда не знаете, какой именно мегаватт приведет к переходу на аварийные отключения", - отметил Коваленко.

Он также добавил, что сейчас ни генерация, ни сети сейчас не в том состоянии, чтобы работать без ограничений. И вот сейчас именно то время, когда у нас на страну есть существенный дефицит генерации. 

Гендиректор Yasno, пояснил, что на Новый год свет был из-за теплой погоды и отключения ряда производственных мощностей в целом по стране.

Ситуация осложняется и тем, что сейчас на капитальном ремонте один блок на Ровенской АЭС. 

Экономическая правда.

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