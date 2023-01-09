"Лукойл" продает крупнейший НПЗ в Италии

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Крупнейший в РФ частный нефтедобытчик "Лукойл" продает нефтеперерабатывающий завод "ISAB" на Сицилии группе G.O.I. ENERGY, сделку планируется закрыть до конца марта этого года.

Об этом сообщает пресс-служба "Лукойл".

Отмечается, что LITASCO S.A., которая является "дочкой" группы "Лукойл" достигли соглашения о продаже крупнейшего в Италии НПЗ "ISAB". Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года после выполнения отлагательных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в частности правительства Италии.

ISAB. владеет крупным нефтехимическим комплексом в Италии, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция.

Добавляется, что компания-покупатель G.O.I. ENERGY сформировала партнерство с TRAFIGURA, одним из крупнейших международных трейдеров нефтью и нефтепродуктами, который обеспечит непрерывные поставки сырья на НПЗ, а также отгрузки продукции и необходимый уровень рабочего капитала. Новый владелец обеспечит сохранение рабочих мест и безопасных условий труда на предприятии.

Экономическая правда.