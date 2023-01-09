Все разделы
Укр / Рус

Украина в 2023 году должна заплатить более 658 миллиардов по госдолгу

Понедельник, 9 января 2023, 17:20 - Экономическая правда

Согласно прогнозу ежемесячных платежей Министерства финансов в 2023 году Украина потратит 658,44 млрд грн, из которых 231,46 млрд грн пойдет на обслуживание и 426,98 млрд грн на выплату государственного долга.

Об этом говорится в данных на сайте Минфина.

Так, для погашения и обслуживания внутреннего государственного долга планируется потратить 536,06 млрд грн из общей суммы, а 122,38 млрд грн - государственного внешнего долга.  

Наибольшие платежи приходятся на три месяца, а именно: май, июнь и ноябрь, где выплаты составят 102,59 млрд грн, 89,93 млрд грн, 84,09 млрд грн соответственно.

Также читайте: Государственный долг Украины превысит 100% ВВП. Что это значит?

Экономическая правда.

государственный долг Минфин выплаты
Материалы по теме
Курс гривни, инфляция и ВВП: что ждет экономику Украины в 2023 году 29 декабря 2022, 09:15
Как изменился бюджет страны за пять лет и сколько теперь в нем обороны 4 ноября 2022, 15:10
Государственный долг Украины превысит 100% ВВП. Что это значит? 25 октября 2022, 10:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте