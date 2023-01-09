Украина в 2023 году должна заплатить более 658 миллиардов по госдолгу

Согласно прогнозу ежемесячных платежей Министерства финансов в 2023 году Украина потратит 658,44 млрд грн, из которых 231,46 млрд грн пойдет на обслуживание и 426,98 млрд грн на выплату государственного долга.

Об этом говорится в данных на сайте Минфина.

Так, для погашения и обслуживания внутреннего государственного долга планируется потратить 536,06 млрд грн из общей суммы, а 122,38 млрд грн - государственного внешнего долга.

Наибольшие платежи приходятся на три месяца, а именно: май, июнь и ноябрь, где выплаты составят 102,59 млрд грн, 89,93 млрд грн, 84,09 млрд грн соответственно.

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Экономическая правда.