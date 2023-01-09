Apple ускоряет уход от Китая: экспорт iPhone из Индии превысил $2,5 миллиарда

С апреля по декабрь 2022 года Apple экспортировала iPhone из Индии на сумму свыше $2,5 млрд – это почти вдвое превышает общую сумму предыдущего финансового года. Этот показатель также показывает, как Apple ускоряет уход от Китая.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, Foxconn Technology Group и Wistron Corp. отправили за границу гаджетов Apple на сумму свыше 1 миллиарда долларов США за первые девять месяцев финансового года, истекающего в марте 2023 года, рассказали источники.

Pegatron Corp., еще один крупный контрактный производитель Apple, намерен до конца января перевезти гаджетов за границу на сумму около $500 млн, рассказали собеседники на условиях анонимности.

"Стремительный рост объемов экспорта Apple иллюстрирует, как она наращивает сделки за пределами Китая, где хаос на главном заводе Foxconn в Чжэнчжоу обнаружил уязвимые места в цепочке поставки компании и заставил ее сократить оценки производства.

Apple, самая дорогая компания в мире, начала собирать свои последние модели iPhone в Индии лишь в прошлом году, что является значительным отрывом от практики резервирования на гигантских заводах в Китае, которыми руководят ее основные тайваньские сборщики, включая Foxconn", - пишет агентство.

В то время как на Индию приходится только доля производства iPhone, рост экспорта является хорошим условием для плана премьер-министра Нарендры Моди сделать страну альтернативой Китаю как фабрикой для всего мира, добавляет агентство.

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"Огромное количество рабочей силы в Индии, поддержка Моде и преуспевающий местный рынок делают ее основным кандидатом на увеличение производства электроники. Foxconn, крупнейший поставщик Apple, начал строить производственные мощности в стране более пяти лет назад в ожидании необходимости расширения своего географического диапазона", – резюмирует издание.

Экономическая правда