Украина рассчитывает на удар по ядерной отрасли РФ в новом пакете санкций ЕС – Шмыгаль
Украина рассчитывает, что 10-й пакет санкций ЕС против России будет содержать ограничения против ядерной отрасли РФ, в частности "Росатома".
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи в Киеве с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.
"Активно ведем работу с европейскими партнерами над поддержкой по четырем направлениям: демилитаризация Запорожской АЭС, поставка электрооборудования, возможности импорта электроэнергии из ЕС и санкции против России.
Рассчитываем, что 10-й пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли России, в частности "Росатома". Агрессор должен быть наказан за атаки на энергетику Украины и преступления против экологии", - написал Шмыгаль в Telegram.
"Также затронули вопросы послевоенного восстановления Украины.
Восстановление должно происходить на основе принципов зеленого курса. Украина имеет значительный потенциал в сфере альтернативной энергетики, что поможет Европе поскорее отказаться от российских ископаемых ресурсов", - добавил премьер.
Шмыгаль также поблагодарил Тиммерманса за инициативу начала стратегического партнерства между Украиной и ЕС в сфере возобновляемых газов.
По словам премьера, в ближайшее время ожидается заключение соответствующего меморандума.
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Экономическая правда