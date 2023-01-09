Vodafone продает свой венгерский бизнес: сделка укрепит влияние Орбана

Британская телекоммуникационная группа Vodafone согласовала продажу своего венгерского бизнеса местной IТ-компании 4iG (51%) и венгерскому правительству (49%) за 1,82 млрд долларов.

Об этом пишет Reuters.

"Продажа, о которой впервые объявили в августе 2022 года, происходит в то время, когда Vodafone ищет нового гендиректора после того, как правление стало недовольно прогрессом, достигнутым Ником Ридом, который не смог укрепить группу или заключить правильные соглашения для консолидации фрагментированного европейского телекоммуникаций ", – пишет агентство.

В понедельник Vodafone заявил, что выручка от продаж будет направлена на погашение долга.

По данным Read, Vodafone, когда один из крупнейших мобильных операторов в мире, продает активы, чтобы сосредоточиться на своих основных операциях в Европе и Африке.

Временный исполнительный директор группы Маргарита Делла Валле заявила, что продажа повысит конкуренцию на телекоммуникационном рынке Венгрии.

Reuters отмечает, что в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан укрепит свой контроль над телекоммуникационным сектором посредством этого соглашения.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно плану, 4iG будет владеть контрольным пакетом акций в размере 51%, в то время как венгерское государство будет владеть 49%.

"Орбан расширил влияние своего правительства в таких областях, как энергетика, банковское дело и средства массовой информации, а теперь и телекоммуникации", - подчеркивает издание.

Ожидается, что продажа завершится в конце этого месяца.

Экономическая правда