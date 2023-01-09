В Николаеве из-за технических проблем остановили все насосные станции водопровода

МКП "Николаевводоканал" вынужденно остановило работу всех насосных станций водопровода из-за технической проблемы на производственных подразделениях.

Об этом сообщает Николаевский городской совет в Telegram.

Отмечается, что специалисты уже приступили к ремонтным работам.

После их завершения предприятию понадобится ориентировочно до 12 часов, чтобы возобновить водоснабжение, добавили в горсовете.

"Пока вода в город еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще будет отсутствовать", - говорится в сообщении.

Экономическая правда