Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 8.1

Корпорация Microsoft с 10 января прекращает поддержку операционной системы Windows 8.1.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Напомним, что 10 января 2023 г. поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновление программного обеспечения больше не будут предоставляться.

Если у вас есть устройства Windows 8.1, рекомендуется обновить их до более актуального поддерживаемого выпуска Windows. Если устройства не отвечают техническим требованиям для запуска текущего выпуска Windows, рекомендуется заменить устройство на устройство поддерживающее Windows 11", - заявили в компании.

Microsoft не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности (ESU) для Windows 8.1.

Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 года может увеличить склонность организации к рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию, добавили в компании.

Экономическая правда