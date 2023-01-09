Потребление электроэнергии растет, все области получили лимиты – "Укрэнерго"

В Украине по состоянию на 11:00 9 января потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

В связи с этим для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 4:00 до 24:00, подчеркнули в госкомпании.

Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений.

"Остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий. Кроме того, ночью россияне обстреляли один из объектов генерации на юге страны.

Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС", - добавили в "Укрэнерго".

Отмечается, что Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага.

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Компания призывает разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений.

Экономическая правда