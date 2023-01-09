Судно с украинской кукурузой село на мель в Суэцком канале

Грузовое судно MV Glory, которое везет более 65 тыс тонн кукурузы из Украины в Китай, утром 9 января село на мель в египетском Суэцком канале.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на компанию, которая обслуживает канал.

Пока неизвестно, повлияло ли это на движение по Суэцкому каналу.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи города Кантара в провинции Суэцкого канала Исмаилия.

"Фирма сообщила, что три канальных буксира пытались сдвинуть судно.

Официальные лица не сообщили подробностей о том, что вызвало аварию. Часть Египта, включая его северные провинции, в воскресенье, 8 января, пережила волну плохой погоды", - говорится в сообщении.

При этом данные спутникового отслеживания, проанализированные Associated Press, показали, что Glory находится на однополосном участке Суэцкого канала к югу от Порт-Саида на Средиземном море.

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Позже Leth Agencies опубликовала графику, которая свидетельствует, что Glory стоит напротив западного берега канала в направлении на юг, а не поперек канала, добавляет "Радио Свобода".

Издание напоминает, что это не первое судно, которое село на мель на критически важном водном пути.

Так, большой контейнеровоз Ever Given под панамским флагом врезался в берег на однополосном участке канала в марте 2021 года, перекрыв водный путь на шесть дней.

Блокировка создала огромную пробку, которая для глобальной торговли вызывала потери на сумму 9 миллиардов долларов в день.

Экономическая правда