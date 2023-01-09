РФ хочет продать украденный у Украины авиаремонтный завод в Крыму – "Укроборонпром"

Оккупационная администрация РФ выставила на продажу 100% акций ГП "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", входящего в состав "Укроборонпрома".

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" в Facebook.

Завод находится на временно оккупированной территории с 2014-го года.

Это уже третья попытка захватчиков продать то, что им не принадлежит, подчеркнули в госконцерне.

"Действия оккупационных властей РФ являются очередным проявлением агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона будут считаться недействительными.

Временно оккупированная Россией Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины, а также международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Временная оккупация РФ территорий Украины является незаконной и не создает для государства-агрессора никаких территориальных прав.

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После деоккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя мы обязательно восстановим контроль над деятельностью ГП "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", - говорится в позиции "Укроборонпрома".

Экономическая правда