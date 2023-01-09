РФ хочет продать украденный у Украины авиаремонтный завод в Крыму – "Укроборонпром"
Оккупационная администрация РФ выставила на продажу 100% акций ГП "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", входящего в состав "Укроборонпрома".
Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" в Facebook.
Завод находится на временно оккупированной территории с 2014-го года.
Это уже третья попытка захватчиков продать то, что им не принадлежит, подчеркнули в госконцерне.
"Действия оккупационных властей РФ являются очередным проявлением агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона будут считаться недействительными.
Временно оккупированная Россией Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины, а также международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.
Временная оккупация РФ территорий Украины является незаконной и не создает для государства-агрессора никаких территориальных прав.
После деоккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя мы обязательно восстановим контроль над деятельностью ГП "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", - говорится в позиции "Укроборонпрома".
Экономическая правда