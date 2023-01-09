Нефть дорожает: открытие границ Китая повышает оптимизм относительно спроса на топливо

Цены на нефть выросли в понедельник, поскольку границы вновь открылись в Китае - крупнейшем мировом импортере нефти, что повысило перспективы роста спроса на топливо.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 90 центов, или на 1,2%, до 79,47 долларов за баррель по состоянию на 05:20 по Гринвичу.

Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 90 центов, или на 1,2%, до 74,67 долларов за баррель.

Причины роста цен

Отмечается, что открытие границ Китая повысило перспективы роста спроса на топливо и компенсировало опасения относительно глобальной рецессии.

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Кроме этого, надежды на менее агрессивное повышение процентных ставок в США поддерживают финансовые рынки и снижают курс доллара. Более слабый доллар делает деноминированные в долларах товары более доступными для инвесторов, владеющих другими валютами.

На прошлой неделе и Brent, и WTI упали более чем на 8%, что стало самым большим еженедельным падением в начале года с 2016 года.

"Цены на нефть восстановились после потерь предыдущей недели, поскольку восстановление экономики Китая и менее агрессивные перспективы ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы задают позитивный тон для восстановления спроса", - сказал старший менеджер по сырьевым товарам в Phillip Futures Автар Санду.

В рамках "нового этапа" борьбы с COVID-19 Китай открыл свои границы на выходных впервые за три года. По данным Пекина, в течение новогоднего сезона ожидается около 2 миллиардов поездок, что почти вдвое превышает прошлогодний показатель и свидетельствует о восстановлении до 70% от уровня 2019 года.

Несмотря на рост нефти в понедельник, сохраняются опасения, что массовый поток китайских туристов может вызвать новый всплеск COVID-инфицирований.

"Настроения на рынке остаются негативными, поскольку борьба Китая с COVID-19 ухудшается. Несмотря на снятие большинства ограничений, связанных с вирусом, всплеск заболеваемости по всей стране может подавить экономическую активность", - говорится в записке аналитиков ANZ.

Экономическая правда