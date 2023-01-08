Из-за морозов увеличивается уровень потребления, возможны аварийные отключения – "Укрэнерго"

Утром 8 января устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и уровня ее дефицита в энергосистеме - возможны аварийные отключения.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Для обеспечения баланса производство-потребление в области доведены лимиты потребления, которые действуют с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодня не применяются", - заявили в госкомпании.

В "Укрэнерго" призвали разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость ограничения потребления.

"НЭК "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности", - добавили в компании.

Экономическая правда