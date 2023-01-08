Минфин США предостерегает банки от чрезмерной осторожности с санкциями – Bloomberg

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Руководство Минфина США планирует совершить поездки в 2023 году, чтобы обсудить "тревожную тенденцию", когда дело доходит до санкций и других форм риска: банки проявляют чрезмерную осторожность и отвергают клиентов, которые могут нуждаться в них больше всего

Об этом пишет Bloomberg.

Так, заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нельсон в этом месяце посетит Сиэтл, Сан-Франциско и Сан-Диего, чтобы предостеречь банки от чрезмерного соблюдения требований, таких как отключение людей от услуг из-за опасений попасть под санкции.

"Когда финансовые учреждения занимаются де-рискованием - неизбирательной потерей финансового доступа для целых категорий клиентов - рядовые американцы могут быть вынуждены обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности", - сказал Нельсон.

"Его заявление подчеркивает вызов, с которым сталкиваются США в связи с санкциями: сменявшие друг друга администрации вводили их быстро и иногда без особой четкости, ожидая, что финансовые учреждения будут придерживаться их самостоятельно.

Банки, которые нарушают санкции, могут столкнуться с большими штрафами, поэтому они часто проявляют чрезвычайную осторожность по отношению к любому, кто может рассматриваться как санкционный риск", - пишет Bloomberg.

В рамках своего визита Нельсон встретится с крупными технологическими компаниями, такими как Apple Inc. и Alphabet Inc., а также с меньшими учреждениями, такими как независимые банки и компании по предоставлению денежных услуг, которые обслуживают диаспорные общины, в первую очередь пострадавшие от снижения рисков.

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"Мы считаем, что финансовая инклюзия и противодействие незаконному финансированию на самом деле дополняют друг друга, а не противоречат друг другу, поэтому мы продолжаем настаивать на подходе, основанном на оценке рисков, чтобы остановить отмывание денег, финансирование терроризма и другую незаконную деятельность", - сказал он.

Экономическая правда