За первую неделю нового года ФГИ провел 20 аукционов: какова сумма предложений

В первую неделю 2023 года Фонд госимущества провел 20 аукционов по продаже или аренде ряда объектов, общая сумма предложений составила 6,5 млн гривен.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет "Укринформ".

"За первую неделю нового года, в первые 5 рабочих дней, состоялось 20 аукционов, среди которых было 8 аукционов по продаже имущества и 12 арендных аукционов. ...Было 52 заявки. Общая сумма предложений, которые одержали победу, 6,5 млн грн", - рассказал министр.

По его словам, среди объектов, выставленных на продажу, был лагерь отдыха в Одесской области, цена которого выросла почти в 2,5 раза - до 2,6 млн грн, здание в Закарпатской области (цена выросла в 135 раз), а также несколько небольших помещений на Львовщине, Киевщине и в других областях.

Чиновник добавил, что участники аукционов "очень разные", по его словам, полномасштабное вторжение России их не отпугнуло.

"Всего за 4 месяца рестарта малой приватизации, с сентября по декабрь, в торгах приняли почти тысяча участников - 973... В целом Фонд госимущества реализовал имущества на 2 млрд грн. Это достаточно много", - резюмировал Немчинов.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что начиная с 19 августа, когда была перезапущена малая приватизация, через систему Prozorro.Продажи уже было проведено 220 приватизационных аукционов. В результате в государственный и местные бюджеты должно поступить 1,5 млрд грн.

Экноомическая правда