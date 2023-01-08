Twitter сокращает еще больше сотрудников, которые контролируют модерацию контента – СМИ

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Компания Twitter Inc. под руководством нового владельца Илона Маска провела еще больше сокращений в своей уже радикально сокращенной команде по вопросам доверия и безопасности, которая занимается глобальной модерацией контента.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сокращения также прошли в подразделении, связанном с отслеживанием разжигания ненависти и преследований, рассказали собеседники агентства.

"По меньшей мере еще десяток сокращений в пятницу вечером коснулись работников в офисах компании в Дублине и Сингапуре.

Среди уволенных - Нур Азхар Бин Айоб, руководитель отдела целостности сайта Twitter в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который был относительно недавно принят на работу; и Аналуиса Домингес, старший директор Twitter по вопросам политики доходов", - рассказали источники, говорившие на условиях анонимности.

Также были сокращены сотрудники команд, которые занимались политикой социальной сети в отношении дезинформации и государственных СМИ на платформе.

Глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин подтвердила, что несколько членов команд были сокращены, но отрицает, что они касались нескольких подразделений, упомянутых Bloomberg.

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"Было бы целесообразнее объединить команды под одним руководителем (вместо двух), например", - сказала Ирвин в ответ на просьбу о комментарии.

Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре.

С момента покупки компании Маск проконтролировал увольнение или уход примерно 5000 из 7500 сотрудников Twitter и установил "жесткую" рабочую среду для тех, кто остался.

Twitter сталкивается с многочисленными исками из-за неоплаченных счетов, в том числе за перелеты частными чартерными самолетами, услуги программного обеспечения и аренду одного из офисов в Сан-Франциско.

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Экономическая правда