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Подсанкционный банк ВТБ обратился к Бельгии и Люксембургу для разблокировки активов клиентов

Воскресенье, 8 января 2023, 13:35 - Экономическая правда
 
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Подсанкционный российский банк ВТБ направил в министерства финансов Бельгии и Люксембурга заявки на получение специальной лицензии, которая позволит разблокировать замороженные активы клиентов.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление банка.

Речь идет, в частности, об активах, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.

"Надеемся, что лицензии - в случае их выдачи - позволят инвесторам получить их законные доходы, а также снова распоряжаться своими активами.

О том, как дальше будет развиваться ситуация, ВТБ сообщит дополнительно", - заявили в пресс-службе российского банка.

Ранее за получением лицензии для разблокирования активов в минфины Бельгии и Люксембурга обратились, в частности, такие российские компании: "Альфа-Капитал", "Велес Капитал", БКС, "Альфа Инвестиции", Тинькофф-банк, "Финам" и FinEx.

В марте прошлого года, после начала вторжения РФ в Украину, европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД), из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась замороженной.

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22 декабря Бельгия и Люксембург выдали НРД лицензию на осуществление операций с замороженными активами.

В Центробанке РФ заявляли, что такое решение не гарантирует российским инвесторам возможность ими распоряжаться.

Там признали, что перспективы возврата заблокированных активов "крайне низкие".

Экономическая правда

Россия банки ВТБ санкции
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