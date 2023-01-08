McDonald's анонсировал сокращение штата в 2023 году

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Глобальная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's планирует сократить часть своего корпоративного персонала.

Об этом пишет CNN со ссылкой на письмо гендиректора Криса Кемпчински сотрудникам.

Кемпчински написал, что руководство будет оценивать роли людей и уровни штатного расписания в подразделениях компании, менеджеров ждут сложные обсуждения и решения.

Некоторые инициативы перестанут считаться приоритетными, работу над другими остановят. Гендиректор компании надеется, что это поможет сократить общемировые расходы и высвободить ресурсы для инвестиций в рост бизнеса.

"McDonald's стал "звездой" пандемии: люди заказывали больше еды на вынос, а продажи выросли за последний год, поскольку инфляция заставила посетителей ресторанов искать более дешевые варианты.

Но компания заявила, что не почивает на лаврах, сказал гендиректор, очертив план преодоления внутренних барьеров, роста инноваций и сокращения работы, которая не соответствует приоритетам компании", - добавляет CNN.

McDonald's также планирует ускорить темпы открытия своих ресторанов, чтобы ответить на повышенный спрос. Компания заявила, что видит возможность для дальнейшего роста на многих своих основных рынках.

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В McDonald's заявляют, что планируют сообщить о своих будущих кадровых планах до 3 апреля.

Руководство McDonald's надеется сэкономить за счет сокращений, но у него нет конкретных целей относительно того, сколько нужно сэкономить или скольких людей нужно сократить, заявил Кемпчински в интервью The Wall Street Journal.

В McDonald's работают около 200 000 человек - на корпоративных должностях и в ресторанах, принадлежащих самой компании, причем три четверти этих работников находятся за пределами США, добавляет WSJ.

Накануне некоторые из крупнейших компаний Америки объявили об увольнениях в последние недели, в том числе Amazon, Salesforce и Goldman Sachs.

Экономическая правда